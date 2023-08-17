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Бригада «Азов» вернулась на фронт
17.08.2023 13:58
Бригада «Азов» возобновила выполнение боевых задач на фронте, бойцы защищают рубежи на Луганщине и наносят противнику потери.
Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил врио директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.
"Легендарная бригада специального назначения "Азов" возобновилась и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества", - сказал он.
По словам Уршаловича, воины "Азова" удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике. В частности, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и инженерную машину оккупантов.
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