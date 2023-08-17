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Столтенберг: Только украинцы могут решать, когда начать переговоры
17.08.2023 17:15
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на слова руководителя его аппарата Стиана Йенссена, который ранее допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Выступая на конференции в норвежском городе Арендал, генсек НАТО заявил, что Украина должна сама решать, когда наступят условия для присоединения к любым переговорам после российского вторжения.
"Украинцы, и только украинцы, могут решать, когда существуют условия для переговоров, и кто может решать за столом переговоров, какое решение является приемлемым", – сказал Столтенберг.
Он подчеркнул неизменность позиции Альянса после комментариев Йенссена, который допустил членство Украины в Альянсе в обмен на территориальные уступки в пользу России, но подчеркнул, что такое решение должен принимать только Киев.
"Его (Йенсена) месседж, и который является моим главным месседжем, и который является главным месседжем НАТО, заключается, во-первых, в том, что политика НАТО неизменна – мы поддерживаем Украину", – сказал Столтенберг.
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