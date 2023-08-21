

Ардзинба: «Если нас признает Беларусь, то это будет важным шагом»

21.08.2023 19:52





Глава внешнеполитического отдела марионеточного режима Абхазии Инал Ардзинба в ходе рабочего визита в Очамчирский район рассказал о выгодах, которые получит Беларусь если признает Абхазию.



«У нас хороший диалог развивается с Республикой Беларусь. Если нас признает Беларусь, то это будет важным шагом в укреплении нашей государственности. Создаст имидж Абхазии. Это даст нам возможность вести переговоры в рамках Союзного государства», — сказал Ардзинба.



Следует отметить, что несколько дней назад президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в одном из своих интервью, Минск не признал Крым и Абхазию, потому что в этом не было необходимости с практической точки зрения.



«Никогда не настаивал. Я не признавал Крым, Абхазию, прочее, как меня упрекали. Не потому, что я имел там какую-то особую точку зрения. Это бы ничего не изменило и ничего не давало. Мы с Крымом сотрудничали и сотрудничаем. Мы этого не скрывали. Просто с точки зрения практической в этом не было необходимости», — сказал Лукашенко.



В последние годы в СМИ периодически циркулирует информация о возможном признании Абхазии со стороны Беларуси. Де-факто лидер Аслан Бжания прибыл в Беларусь 20 февраля 2023 года. До этого Лукашенко посетил Абхазию в сентябре 2022 года, где встретился с Асланом Бжания в загородном доме в Пицунде.





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