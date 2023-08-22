

Украина будет освобождать Крым, скорее всего, военным путем – Данилов

22.08.2023 16:44





Захваченный российскими оккупантами Крым Украина будет освобождать, скорее всего, военным путем. Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 августа на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале Крымской платформы.



"Мы будем его освобождать. Скорее всего, это будет происходить военным путем, если страна-агрессор до тех пор не поймет, что ей нужно уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет… Только выгнав ее с территории Крыма, сместив ее в Азовском море, мы будем понимать, что наше государство будет иметь определенные гарантии безопасности на определенный промежуток времени", - сказал Данилов.



Он считает, что Украину будут пытаться склонить к тому, чтобы она все же отказалась от деоккупации Крыма.



"Будет ли тяжело? Да, будет тяжело. Будут ли нас подковерно уговаривать? Скорее всего, месседжи будут отправлять", - отметил секретарь СНБО.



По его словам, Киев получает большое количество анонимных сообщений с предложениями не освобождать полуостров.



"Если мы не будем иметь в Крыму своего военного флота, мы будем находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности постоянно", - добавил Данилов.





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