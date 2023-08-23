

Оккупанты похитили двух граждан Грузии близ села Ахалубани Горийского муниципалитета

23.08.2023 10:57





Представители российских оккупационных сил похитили двух граждан Грузии близ села Ахалубани Горийского муниципалитета. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.



По их же сообщению, получив информацию об инциденте, СГБ активировала «горячую линию», которой оперирует наблюдательная миссия ЕС.



«О незаконных действиях было сообщено международным партнерам и сопредседателям Женевских международных дискуссий.



На данном этапе задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанных лиц в кратчайшие сроки.



Ответственность за все деструктивные действия, совершаемые на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, возлагается на российские оккупационные силы», - говорится в информации, распространенной ведомством.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





