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Российский вертолет Ми-8 с экипажем сбежал в Украину


23.08.2023   17:06


Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем перелетал на одну из авиабаз ВС Украины некоторое время назад. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

«Официальная информация будет, предварительно да, такая информация есть. Немножко нужно подождать, ведется работа, с экипажем в том числе. Все в порядке, новости будут», - сказал Юсов комментируя информацию о том, что на Полтавском аэродроме сел вертолет РФ Ми-8 с экипажем.

Капитан ВС РФ Илья туманов в своем Telegram-канале Fightbomber сообщал, что несколько недель назад в Полтаве на аэродроме якобы ошибочно совершил посадку вертолет РФ Ми-8 с экипажем.


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