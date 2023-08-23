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Двое граждан, похищенные российскими оккупационными силами, освобождены
23.08.2023 20:04
Граждане Грузии Тамаз Пхитидзе и Зураб Петриашвили, похищенные российскими оккупационными силами близ села Ахалубани Горийского муниципалитета освобождены и находятся на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.
По их же сообщению, сразу же после получения информации о незаконном задержании упомянутых лиц была незамедлительно активирована «горячая линия» наблюдательной миссии ЕС и задействованы все механизмы, имеющиеся в распоряжении центральных властей.
«Информация была доведена до сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров. Миссия наблюдателей ЕС (МНЕС) принимала непосредственное участие в этом процессе.
Центральное правительство вместе с международными партнерами продолжит активную работу в направлении оккупированного Цхинвальского региона и оккупированного региона Абхазии, чтобы освободить всех незаконно задержанных лиц.
Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, возлагается на оккупационную силу.
Центральные власти вместе с международными партнерами продолжат активную работу по освобождению всех лиц, незаконно задержанных в направлении оккупированного Цхинвальского региона и оккупированной Абхазии», — отмечается в информации.
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