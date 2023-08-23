

Двое граждан, похищенные российскими оккупационными силами, освобождены

23.08.2023 20:04





Граждане Грузии Тамаз Пхитидзе и Зураб Петриашвили, похищенные российскими оккупационными силами близ села Ахалубани Горийского муниципалитета освобождены и находятся на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.



По их же сообщению, сразу же после получения информации о незаконном задержании упомянутых лиц была незамедлительно активирована «горячая линия» наблюдательной миссии ЕС и задействованы все механизмы, имеющиеся в распоряжении центральных властей.



«Информация была доведена до сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров. Миссия наблюдателей ЕС (МНЕС) принимала непосредственное участие в этом процессе.



Центральное правительство вместе с международными партнерами продолжит активную работу в направлении оккупированного Цхинвальского региона и оккупированного региона Абхазии, чтобы освободить всех незаконно задержанных лиц.



Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, возлагается на оккупационную силу.



Центральные власти вместе с международными партнерами продолжат активную работу по освобождению всех лиц, незаконно задержанных в направлении оккупированного Цхинвальского региона и оккупированной Абхазии», — отмечается в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





