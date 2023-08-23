

В Украине погиб еще один грузинский боец

23.08.2023 23:59





В Украине погиб еще один грузинский боец Николоз Ахвледиани. Информацию об этом в соцсети распространяет воюющий в Украине грузинский боец Надим Хмаладзе.



«К сожалению, пал еще один боец . Слава героям», - пишет Надим Хмаладзе.



Жертвами полномасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля 2022 года по сей день стали 47 грузин.





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