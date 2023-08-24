

Украинский десант проевл спецоперацию в Крыму

24.08.2023 13:14





Подразделения Главного разведывательного управления (ГУР) Украины утром в четверг высадились в Крыму, сообщил «Громадське» официальный представитель ведомства Андрей Юсов.



По его словам, спецоперация прошла на мысе Тарханкут и все задачи были выполнены.



По данным Shot, речь идет о четырех лодках с украинскими военными, которые открыли огонь в самой западной точке Крыма, рядом с кемпингом «Оленевка Village».



Источник Shot утверждает, что лодки с диверсантами были уничтожены, а всего ликвидировано 15-20 человек. По словам Юсова, потерь среди личного состава ГУР Украины не было.



Бой состоялся с 5 до 6 часов утра 24 августа возле населенного пункта Маяк, где находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ, сообщили «Крым.Реалии» источники в украинской разведке.



По их словам, в бою участвовали плавсредства и авиация. На мысе Тарханкут расположен радиолокационный узел российской армии с РЛК «Небо-М» и РЛС «Каста-2Е2». По данным Shot, в районе введен план «Крепость».





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