

Боец из Грузии скончался в Украине от сердечного приступа

25.08.2023 16:26





Не стало еще одного грузинской бойца, сражавшегося в Украине. 33-летний Александр Хускивадзе скончался от сердечного приступа в Киеве.



Александр Хускивадзе воевал против российской агрессии в Украине с самого первого дня войны, в том числе в таких горячих точках, как Изюм, Соледар и Бахмут.



Пока неизвестно, когда его тело доставят на родину.





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