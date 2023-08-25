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Боец из Грузии скончался в Украине от сердечного приступа


25.08.2023   16:26


Не стало еще одного грузинской бойца, сражавшегося в Украине. 33-летний Александр Хускивадзе скончался от сердечного приступа в Киеве.

Александр Хускивадзе воевал против российской агрессии в Украине с самого первого дня войны, в том числе в таких горячих точках, как Изюм, Соледар и Бахмут.

Пока неизвестно, когда его тело доставят на родину.


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