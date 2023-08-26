

Делегация Госдумы РФ находится в Абхазии

26.08.2023 22:52





Делегация Госдумы РФ посетила оккупированный Россией грузинский регион Абхазию. Председателя Госдумы РФ Петра Толстого и депутата Госдумы Отара Аршба принял спикер местного законодательного органа Лаша Ашуба.



Делегация Госдумы РФ прибыла в Сухуми на празднование 15-летия признания Россией независимости этого оккупированного региона Грузии. Во встрече также участвовали местные "депутаты" Астамур Аршба, Левон Галустян и Астамур Герхелия, руководитель аппарата т.н. парламента Вадим Бжания.



Ашуба приветствовал гостей и отметил, что сегодняшняя дата очень важна для народов Абхазии и России: «26 августа 2008 года - один из самых ярких дней в новейшей истории нашей страны. Он наполнен незабываемыми эмоциями, энергией и общей радостью всех граждан Абхазии», – сказал Ашуба.



Ашуба выразил благодарность президенту Владимиру Путину и народу России за отношение к абхазскому народу. Спикер подчеркнул, что «после прихода к власти Владимира Путина сразу стали ощущаться позитивные изменения в отношении России к Абхазии, была снята экономическая блокада, которая длилась достаточно длительный период времени», пишет информагентство «Апсныпресс».



По словам депутата Госдумы Отари Аршба, «праздники всегда удавались на славу в Абхазии, но после праздников наступали будни». «Есть много вопросов, которые исключительно в компетенции парламента Абхазии. Я выражу надежду на то, что вы справитесь в рамках своих компетенций со всеми этими вопросами. Многие в России надеются именно на ваш состав, уверен, у вас все получится», – сказал Аршба.





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