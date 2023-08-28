

Оккупанты заколотили двери храма св. Ломиси вблизи линии оккупации (+видео)

28.08.2023 18:26





Оккупанты заколотили двери храма св. Ломиси, расположенного вблизи линии оккупации в селе Кирбали Горийского муниципалитета. Информацию об этом распространил лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава, сопроводив видеоматериалом.







«Во время патрулирования мы обнаружили, что свиньи-оккупанты заколотили двери храма Святого Ломиси в селе Кирбали Горийского района.



Правда, что храм оккупирован, но меняется ли от этого что-то? И этих свиней вы называете единоверцами? С ними у вас общие христианские ценности?



Неужели <правительство Грузии> вы с этими детьми свиней налаживаете отношения???» — пишет Кацарава.



В Службе госбезопасности Грузии информацию пока не комментируют.





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