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Оккупанты заколотили двери храма св. Ломиси вблизи линии оккупации (+видео)
28.08.2023 18:26
Оккупанты заколотили двери храма св. Ломиси, расположенного вблизи линии оккупации в селе Кирбали Горийского муниципалитета. Информацию об этом распространил лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава, сопроводив видеоматериалом.
«Во время патрулирования мы обнаружили, что свиньи-оккупанты заколотили двери храма Святого Ломиси в селе Кирбали Горийского района.
Правда, что храм оккупирован, но меняется ли от этого что-то? И этих свиней вы называете единоверцами? С ними у вас общие христианские ценности?
Неужели <правительство Грузии> вы с этими детьми свиней налаживаете отношения???» — пишет Кацарава.
В Службе госбезопасности Грузии информацию пока не комментируют.
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