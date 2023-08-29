

Российская армия начала использовать лошадей на войне в Украине

29.08.2023 20:13





Российские военные завезли в Украину лошадей для выполнения «специальных задач». В частности, их используют для патрулирования и доставки грузов на позиции в зоне боевых действий, пишет «Башинфо».



Двух лошадей привезли на войну по просьбе командира башкирского полка, в котором служат мобилизованные из республики. Он рассказал, что кони приучены к командам, объезжены и уже прошли боевую подготовку. Какое-то время они привыкали к громкому шуму, звукам стрельбы и разрывов снарядов.



По словам военного, нехватки техники нет, а все дело в том, что лошади более «бесшумные и незаметные» при перевозке грузов. «Можем и шишиги (грузовики ГАЗ-66 — TMT) использовать, и квадроциклы. Но с ними есть риск быть обнаруженными. А на утренней зорьке на лошадях можно бесшумно и незаметно доставить все, что нужно, до боевых позиций», — пояснил военный.



Он уточнил, что два коня способны перевезти 200 кг за раз и утром можно успеть выполнить два рейса. В будущем планируется увеличить поголовье до 10 животных.



По словам военнослужащих, они попросили привезти башкирских жеребцов, чтобы выполнять на них боевые задачи, «как кавалеристы в годы Великой Отечественной войны». В полку уверены, что лошади «помогут в поддержке боевого духа».



Принимали животных мобилизованные со Сватовского направления самопровозглашенной Луганской народной республики. Для транспортировки оборудовали военный КамАЗ. Деньги на покупку лошадей собирали жители и фермерские хозяйства Башкирии.





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