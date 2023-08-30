

Украинская армия прорвала «линию Суровикина»

30.08.2023 15:10





Крупнейшая со Второй мировой войны сеть укреплений, надолбов, рвов и траншей, возведенная российской армией в преддверии наступления Украины, возможно, пала на критическом участке фронта в Запорожской области.



ВСУ прорвали так называемую «линию Суровикина» у поселка Вербовое, пишет военный корреспондент Bild Юлиан Репке, ссылаясь на подтвержденные геолокацией спутниковые снимки.



Названная в честь генерала, который до декабря руководил группировкой в Украине, а после мятежа «Вагнера» был задержан и лишен всех постов, линия обороны должна была состоять из трех непрерывных рядов «зубов дракона» — бетонных пирамид, которые, как ожидалось, остановят движение танков. Но «зубы», которые губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сравнивал со средневековой «засечной чертой, лишь на сутки смогли сдержать ВСУ на пути главного удара, пишет Репке.



Генштаб ВСУ в среду подтвердил «успех» на направлениях «Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Вербовое» и сообщил, что войска закрепляются на достигнутых рубежах.



Чтобы прорвать оборону в Запорожской области и продвинуться в направлении Мелитополя, перерезая «сухопутный мост в Крым», командование ВСУ отправило в бой одни из последних доступных резервных соединений. 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ численностью две тысячи человек, укомплектованная британскими танками Challenger, а также БМП Marder и Stryker, в середине августа была переброшена в район Работино, писал Forbes. Тогда же ВСУ удалось отбить Урожайное, где располагался один из укрепрайонов российских военных. Вторая линия российской обороны в Запорожье может оказаться заметно слабее первой, писали эксперты Института изучения войны (ISW).





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