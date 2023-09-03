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Российская армия провела в оккупированной Абхазии военные учения
03.09.2023 13:02
По информации пресс-службы Южного военного округа ВС России, российские военные провели в Абхазии учения, в ходе которых отрабатывалось отражение террористической атаки на военные объекты со стороны условного противника.
«На военной базе Южного военного округа в Абхазии состоялась тренировка с подразделениями противодействия терроризму. В обстановке, приближенной к боевой, использовалось значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов», -сказано в сообщении.
В ходе учений проведен учебный бой.
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