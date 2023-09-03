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В Тбилиси состоится выставка «Забытая жертва: до Бучи была Абхазия»
03.09.2023 23:19
В Тбилиси на первом этаже отеля Stamba 4-5 сентября состоится выставка на английском языке «Забытая жертва: до Бучи была Абхазия». Организатор — неправительственная организация «Институт свободы» (Liberty Institute).
В тексте заявления сказано, что Запад ошибочно предположил, что Россия не является угрозой свободе после распада СССР. А фактические подтверждения обратного — «кровопролитные войны, организованные Россией у соседей, оставались незамеченными и считались внутренними, этническими конфликтами».
Также адекватную оценку действия РФ не получили и после августовской войны 2008 года в Грузии, оккупации Крыма и части Восточной Украины. И только после полномасштабного вторжения России в Украину Запад одумался.
«Нападение на Украину в 2022 году ясно показало, что Россия — жестокая, ревизионистская сила, которая использует геноцид и военные преступления для достижения своих целей.
Россия на разных этапах истории ведет себя подобным образом — то, что происходит сегодня в Украине, уже происходило 30 лет назад в Грузии.
Интерактивная выставка «Забытая жертва: до Бучи была Абхазия» рассказывает о трагических историях преступлений России в Абхазии», — говорится в заявлении НПО.
Отмечается, что проект реализуется при поддержке МИД Финляндии.
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