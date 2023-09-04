

Украина начала использовать дроны с искусственным интеллектом

04.09.2023 20:54





Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Saker Scout с искусственным интеллектом. Об этом в телеграм-канале сообщает Министерство обороны страны. Комплексы Saker Scout состоят из флагманского дрона-разведчика и беспилотников-камикадзе типа FPV, которые корректируются, в частности, с помощью первого.



Продвинутая оптика позволяет Saker Scout обнаруживать и фиксировать координаты даже тщательно замаскированной техники противника и передавать информацию в реальном времени в командные пункты. Это снижает риск ошибок, связанных с человеческим фактором, и позволяет более точно и оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку на поле боя, утверждает министерство.



Максимальная дальность полета Saker Scout составляет 10 километров. Дроны могут быть оснащены инфракрасной оптикой для работы в ночное время суток. Они также обладают инерциальной системой наведения, что делает их менее уязвимыми к средствам радиолокационной борьбы. Кроме того, они интегрируются со всеми системами ситуационной осведомленности, включая систему «Дельта», которую используют ВСУ.



В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал два документа для стимулирования производителей дронов во время войны. Эти документы освобождают импортеров материалов и оборудования для производства и ремонта БПЛА от НДС и пошлин во время военного положения. Однако предприятия обязаны отчитываться об использовании этих материалов, и в случае нецелевого использования им грозят дополнительные штрафы.



В начале мая в Украине было создано восемь ударных рот БПЛА. На вооружении у них стоят ударные коптеры, FPV-дроны и автомобили для их перевозки.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





