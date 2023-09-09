

Военное вторжение России в Грузию: Совместное заявление ОБСЕ

09.09.2023 10:01





Посол Холланд выступил с совместным заявлением от имени Группы друзей Грузии ОБСЕ по случаю пятнадцатилетия со дня вторжения России в Грузию.



"Я имею честь сделать это заявление от имени Болгарии, Канады, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Ирландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Швеции, Украины, Соединенного Королевства и Соединенные Штаты Америки. Я прочитаю короткую версию, а более длинную версию буду распространять.



Господин Председатель, мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.



Спустя пятнадцать лет после военного вторжения Российской Федерации в Грузию мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающейся оккупацией грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии и подчеркиваем необходимость мирного разрешения конфликта на основе полного уважения международного права и обязательств, включая Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт.



Мы осуждаем военную агрессию России против Грузии в 2008 году, являющуюся вопиющим нарушением международного права, и выражаем обеспокоенность тем, что Грузия стала мишенью гибридной тактики России, а также обычных вооружений с момента восстановления своей независимости. Мы выражаем глубокую обеспокоенность продолжающимся военным присутствием России, а также военными учениями и нарушением воздушного пространства в регионах Грузии Абхазия и Южная Осетия. Мы также подтверждаем наше осуждение продолжающейся агрессивной войны России против Украины.



Мы приветствуем соблюдение Грузией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, достигнутого при посредничестве ЕС. Мы призываем Россию немедленно выполнить свое четкое обязательство по соглашению о прекращении огня и отвести свои силы на позиции, которые они занимали до начала конфликта. Мы призываем Россию отменить свое признание так называемой независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии и обеспечить безопасное и достойное возвращение всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев в свои дома в соответствии с применимым международным правом.



Мы отмечаем решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от января 2021 года и его последствия, в том числе его выводы о том, что Россия осуществила эффективный контроль над регионами Грузии Абхазией и Южной Осетией после соглашения о прекращении огня, в том числе посредством своего военного присутствия. Напомним решение ЕСПЧ от 28 апреля 2023 года, который обязал РФ выплатить до 130 миллионов евро в пользу пострадавших от конфликта граждан Грузии. Мы призываем Российскую Федерацию полностью выполнить эти решения.



Мы особенно обеспокоены продолжающейся установкой заборов из колючей проволоки и других искусственных заграждений вдоль административных границ (АЛГ), а также закрытием так называемых пунктов пропуска в южноосетинском регионе Грузии в течение последних четырех лет. Частичное и временное открытие так называемых контрольно-пропускных пунктов не может считаться удовлетворительным. Все так называемые пункты пропуска с Абхазией и Южной Осетией должны быть вновь открыты для всех граждан Грузии, проживающих по обе стороны АГ.



Мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимися произвольными задержаниями на административной границе, в которых участвуют уязвимые группы населения, а в некоторых случаях люди с серьезными проблемами со здоровьем. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению Ираклия Бебуа, Кристине Такаландзе, Асмата Тавадзе и всех лиц, находящихся под произвольным задержанием.



Мы поддерживаем эффективное продолжение Женевских международных дискуссий как единственного формата с Российской Федерацией для решения вопросов реализации соглашения о прекращении огня при посредничестве ЕС, а также проблем безопасности, прав человека и гуманитарных проблем, вытекающих из неразрешенного российско-грузинского конфликта. Мы подчеркиваем необходимость прогресса по основным вопросам дискуссий, в том числе по неприменению силы, созданию международных механизмов безопасности в регионах Грузии Абхазия и Южная Осетия и обеспечению безопасного, достойного и добровольного возвращения ВПЛ и беженцев в соответствии с с международным правом.



Мы выражаем нашу поддержку Механизмам предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в Эргнети и Гали и подчеркиваем важную роль, которую они могут играть в предотвращении любой эскалации конфликта и в содействии защите безопасности людей на местах. Мы выражаем нашу большую обеспокоенность по поводу длительного приостановления деятельности Гальского МПРИ и призываем к его возобновлению без дальнейших задержек и предварительных условий в соответствии с основными правилами.



Мы приветствуем многосторонний процесс разработки правительством Грузии всеобъемлющей «Государственной стратегии деоккупации и мирного разрешения конфликтов» и начало стратегического обзора политики примирения и взаимодействия. Мы поддерживаем мирную инициативу правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему» и его «Фонд мира для лучшего будущего».



Группа друзей Грузии продолжит повышать осведомленность о конфликте и событиях на местах, привлекать Россию к ответственности за ее обязательства и обязательства, а также выступать за мирное разрешение конфликта".



Опубликовано 8 сентября 2023 г.





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