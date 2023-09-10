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Буданов: Профессиональная армия РФ закончилась еще прошлой осенью
10.09.2023 17:10
Россияне потеряли военную мощь за время совершения агрессии против Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 9 сентября на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает "Интерфакс-Украина".
“Профессиональная армия в общем смысле закончилась еще прошлой осенью, они воюют мобилизованными. Это тоже вполне очевидный факт. Производство новых типов вооружения и техники недостаточно. То, что они декларируют и пытаются показать, не соответствует действительности”, – сказал он.
По словам Буданова, россияне не успевают адаптироваться к резким изменениям. При этом он подчеркнул, что РФ остается мощным врагом для Украины.
“Нельзя просто говорить, что у них все плохо, что они дураки и так далее. Нет, это совсем не так. Они адаптируются, пытаются изменить тактику использования своих вооруженных сил”, – сказал он.
Буданов отметил, что со стратегией у россиян ничего не выходит, однако "с тактикой положительные сдвиги для них, к сожалению, есть". В частности, РФ начала массово использовать дроны, это то, чего до войны против Украины они не имели.
"Сейчас они копируют во многом наши действия", – добавил Буданов.
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