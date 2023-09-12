

В Эргнети проходит встреча МПРИ

12.09.2023 12:16





В Эргнети проходит встреча Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. На встрече стороны обсудят события, которые развивались за последние два месяца вблизи линии оккупации.



Как заявил перед встречей заместитель директора Аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе, главным вопросом будет освобождение незаконно задержанных граждан Грузии.



«С предыдущей встречи до сегодняшнего дня на линии оккупации были незаконно задержаны 12 наших сограждан. Все они уже освобождены и находятся дома. Что касается незаконной бордеризации, зафиксировано 14 случаев. В основном в Горийском и Карельском муниципалитетах. Большинство случаев связано с проложением т.н противопожарных рвов. Также зафиксирован факт монтажа металлических столбов в окрестностях села Гугутианткари Горийского муниципалитета. Это чрезвычайно деструктивное явление, которое и так отягощает жизнь местного населения, проживающего по обе стороны линии оккупации», — заявил Ираклий Антадзе.





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