

Украина поразила три корабля Черноморского флота за один день

13.09.2023 19:48





Украинские военные отчитались об успешном ударе по российскому катеру типа КС-701 «Тунец». Это произошло в северо-западной части Черного моря, отмечается в телеграм-канале военно-морских сил страны.



Киев не разглашает подробности события. Министерство обороны России также пока не прокомментировало информацию российских военных.



Ранее сообщалось, что в результате атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе 13 сентября пострадали российский большой десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону», которая, по данным Киева, использовалась для ударов ракетами «Калибр» по украинской территории. Специалисты из аналитического центра Oryx отмечают, что первые фотографии с места происшествия свидетельствуют о полном уничтожении корабля «Минск», а не повреждении. Всего по заводу было выпущено 10 ракет Storm Shadow, целей достигли три из них. По данным назначенного Россией губернатора Михаила Развожаева, более 20 человек пострадали при атаке.



Об уничтожении еще одного катера типа КС-701 «Тунец» ВСУ сообщали в начале сентября. Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что российские военные были атакованы, когда высаживались на берег. «Скорее всего, это были ротационные мероприятия. Не могу раскрывать все обстоятельства, но по характеру видео можно увидеть, что происходят они не в десантном порядке, а административным способом. В частности, выгружается имущество, личный состав… Поэтому нельзя говорить, что происходила высадка десанта. Тем более подчеркиваю — это происходило на побережье, которое временно оккупировано», — отметил Плетенчук. В результате удара шестеро военных были уничтожены, еще двое ранены, а катер был полностью выведен из строя.





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