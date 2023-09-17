

Столтенберг: Мы все хотим скорейшего мира, но если украинцы перестанут воевать, их страна перестанет существовать

17.09.2023 15:23





По заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, в Украине ожидается долгосрочная война.



По словам главы Североатлантического альянса, нет никаких сомнений в том, что со временем Украина вступит в НАТО.



«Большинство войн длятся дольше, чем ожидается. Мы все хотим скорейшего мира, но в то же время должны признать: если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страна перестанет существовать. Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир», — заявил Йенс Столтенберг.



Как уже упоминалось, саммит НАТО, состоявшийся в Вильнюсе в июле, прокладывает путь к долгосрочным гарантиям безопасности Украины для сдерживания российской агрессии. Украина обязалась улучшить государственную политику, включая судебные и экономические реформы, а также повысить прозрачность.







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