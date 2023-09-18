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Грузинский боец погиб в Украине
18.09.2023 20:33
Еще один грузинский боец из "Грузинского легиона" - Закро Шубитидзе - погиб в Украине, в боях на стороне ВСУ. Сообщение об этом распространено через соцсети.
Командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили в сообщениях рассказал, что погиб Захария Шубитидзе, который был командиром отделения.
«Сегодня мы потеряли одного из лучших», - написал Мамулашвили.
Обстоятельства гибели Шубитидзе пока неизвестны.
По подсчетам грузинских СМИ, за все время полномасштабной войны в рядах сил обороны Украины погибли более 40 грузинских бойцов. Часть из них поехали в Украину добровольцами, часть уже длительное время проживали в Украине и имели там семью.
Ранее министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель 22-летнего Сэмюэля Ньюи в боях на востоке Украины, где он воевал на стороне украинских военных.
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