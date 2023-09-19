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Азербайджан начал в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера
19.09.2023 14:17
Азербайджан начал в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера, сообщили в Минобороны Азербайджана. По информации ведомства, «в рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения».
В Баку говорят, что «гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели».
«О проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Турецко-Российского Мониторингового Центра», – заявили в Минобороны Азербайджана.
Ранее в Баку сообщили о гибели четырех сотрудников МВД Азербайджана в результате подрыва мины. Власти Азербайджана утверждают, что мина была заложена «в террористических целях разведывательно-диверсионными группами вооруженных сил Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана».
В Ханкенди (армянское название – Степанакерт) объявлена воздушная тревога. Экс-госминистр нелегетимного режима Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил о «массированном обстреле».
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