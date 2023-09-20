

Нагорный Карабах заявил о прекращении огня и разоружении

20.09.2023 13:37





Власти непризнанного Нагорного Карабаха приняли предложение российских миротворцев о прекращении огня, говорится в заявлении информационного центра непризнанной республики.



«В течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных Сил Арцаха героически оборонялись от противника, превосходившего в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему наибольшие потери. К сожалению, арцахская сторона также имеет потери и раненых, а на некоторых участках противнику удалось прорваться к боевым позициям Сил обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических узлов дорог», - говорится в заявлении.



Боевые действия, согласно договоренностям с российской стороной, должны быть прекращены в 13:00 20 сентября.



Также в заявлении говорится о полном разоружении армии Карабаха и выводе тяжелой техники с территории непризнанной республики.



Переговоры с азербайджанской стороной о дальнейшей судьбе Нагорного Карабаха пройдут в городе Евлах 21 сентября.





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