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Нагорный Карабах заявил о прекращении огня и разоружении
20.09.2023 13:37
Власти непризнанного Нагорного Карабаха приняли предложение российских миротворцев о прекращении огня, говорится в заявлении информационного центра непризнанной республики.
«В течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных Сил Арцаха героически оборонялись от противника, превосходившего в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему наибольшие потери. К сожалению, арцахская сторона также имеет потери и раненых, а на некоторых участках противнику удалось прорваться к боевым позициям Сил обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических узлов дорог», - говорится в заявлении.
Боевые действия, согласно договоренностям с российской стороной, должны быть прекращены в 13:00 20 сентября.
Также в заявлении говорится о полном разоружении армии Карабаха и выводе тяжелой техники с территории непризнанной республики.
Переговоры с азербайджанской стороной о дальнейшей судьбе Нагорного Карабаха пройдут в городе Евлах 21 сентября.
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