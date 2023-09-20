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«Антитеррористическая операция» в Карабахе приостановлена
20.09.2023 15:28
Азербайджан приостановил «антитеррористическую операцию» в Карабахском регионе.
По информации азербайджанских СМИ, формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования в Карабахском регионе складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются.
Согласно заявлению Минобороны Азербайджана, подразделения Вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются, одновременно сдается все вооружение и тяжелая техника.
В Баку заявляют, что осуществление вышеуказанных процессов обеспечивается путем координации с российским миротворческим контингентом.
Параллельно, распространяется информация о том, что в Евлахе состоится встреча с представителями армянского населения Карабаха.
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