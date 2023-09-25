

«Источник коррупции и дискриминации населения Ахалгори» — DRI о политике Цхинвали

25.09.2023 15:53





«Институт исследования демократии» (DRI), который также работает в направлении де-факто Абхазии и Южной Осетии, заявляет, что политика выборочной мобильности Цхинвали, является «источником коррупции и дискриминации жителей Ахалгори».



Как указано в отчете распространенном организацией, де-факто режим Цхинвали уже несколько месяцев обещает жителям оккупированного Ахалгори снять ограничения на передвижение, однако это вопрос до сих пор остается не решенным.



«После визита в Ахалгори секретаря де-факто совета безопасности Анатолия Плиева и председателя де-факто комитета госбезопасности Олега Ширана население надеялось, что выдача «пропусков» будет полностью восстановлена. Они смогут пересечь так называемую границу и навестить свои семьи за ее пределами.



Сам факт посещения оккупированного района представителями силовых структур для обсуждения «пропускного режима» свидетельствует о том, что вопрос передвижения ахалгоринцев рассматривается де-факто правительством Цхинвали исключительно с точки зрения безопасности», — указано в заявлении DRI.



В нем также отмечается, что на данный момент въезд в Ахалгори с территорий, находящихся под контролем правительства Грузии, разрешен только родственникам и членам семей одиноких и пожилых людей.



В DRI считают, что, в связи с тем, что право передвижения по оккупированным территориям с пропуском является прерогативой де-факто комитета безопасности и для многих грузин, покинувших Ахалгори, временное возвращение в свои дома может быть рискованным.



«Кроме того, следует отметить, что де-факто правительство предоставляет условным пользователям этого права определенный период времени для использования пропуска. Если пропуск не будет использован в течение определенного периода времени, он будет автоматически аннулирован.



Что касается жителей Ахалгори, которые не являются одинокими или старше, физически способны передвигаться и хотят пересечь разделительную линию в экономических или других целях, то де-факто правительство создает для них искусственные барьеры», — указано в заявлении DRI.



По данным Института исследования демократии, работникам бюджетной сферы Ахалгори, в том числе работающим в муниципально-административных службах, учителям и медицинским работникам (кроме вспомогательного персонала), запрещен выезд с де-факто территории Южной Осетии.



«Искусственные препятствия, связанные с получением разрешения, побуждают жителей давать взятки за получение разрешения. Этот коррупционный механизм представляет собой совместную экономическую деятельность местных муниципалитетов и служб безопасности и ложится тяжелым бременем на экономически бедное грузинское население региона.



Политика выборочной мобильности дает неизмеримо большую власть коррумпированным чиновникам, действующим на местах, и подвергает народ Ахалгори еще более болезненному гнету коррупции».



При этом в организации считают, что самым серьезным аспектом данного вопроса является то, что у жителей Ахалгори нет ни правового, ни административного пространства для решения этой проблемы.



«Для части жителей Ахалгори, находящихся в плену изоляционистской политики безопасности де-факто правительства, коррупция остается единственным способом адаптации и выживания, хотя большая часть населения района не имеет соответствующих материальных и экономических ресурсов для адаптации».



Напомним, ограничения на передвижение жителей Ахалгори были введены в 2019 году по решению тогдашнего де-факто президента Анатолия Бибилова.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





