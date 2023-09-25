

Украинский спецназ: Ликвидирован командующий Черноморским флотом РФ

25.09.2023 17:24





Силы специальных операций Украины заявили, что в результате атаки на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе были ликвидированы 34 российских офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. Еще 105 оккупантов ранены.



Обновлена информация и по потерям противника в результате уничтожения БДК «Минск». Учитывая факт, что корабль должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на судне.



Потери составили 62 оккупанта.





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