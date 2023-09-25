

Комиссия ООН: российские военные пытали украинцев до смерти

25.09.2023 22:02





Международная комиссия по расследованию нарушений в Украине при Совете ООН по правам человека выступила в понедельник с устным докладом. Комиссия пришла к выводу о том, что российские войска продолжают совершать на территории Украины военные преступления против мирных граждан.



В докладе перечислены незаконные нападения с использованием оружия взрывного действия, пытки и сексуализированное насилие, а также нападения на энергетическую инфраструктуру.



Члены комиссии говорили в Украине с жертвами и свидетелями преступлений. Они зафиксировали ракетные атаки на жилые дома, медицинское учреждение и гражданскую инфраструктуру.



В тех частях Херсонской и Запорожской областей, которые долгое время были заняты российскими войсками, местные жители сообщают о систематических пытках. Чаще всего им подвергались граждане, которых обвиняли в сотрудничестве с ВСУ и осведомительстве. В некоторых случаях подозреваемые умирали от пыток при допросах.



По словам главы комиссии Эрика Мёсе, российские военнослужащие в Херсонской области широко применяли сексуализированное насилие. Возраст жертв, которых удалось установить, – от 19 до 83 лет. В некоторых случаях других членов семей жертв удерживали в соседней комнате, так что они были вынуждены слышать происходящее.



Комиссия сообщила также о "незначительном числе" выявленных нарушений со стороны украинских вооружённых сил и призвала украинские власти оперативно расследовать эти случаи.



Подробный доклад члены комиссии представят Генеральной Ассамблее ООН в октябре.





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