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В 30-ю годовщину падения Сухуми на здании парламента был приспущен государственный флаг
27.09.2023 11:02
По случаю 30-й годовщины падения Сухуми на здании парламента был приспущен государственный флаг. Информацию распространяет парламент.
Государственный флаг был приспущен на всех административных зданиях Грузии.
«Согласно постановлению правительства Грузии, в целях почтения памяти жертв войны в Абхазии государственный флаг Грузии был приспущен на здании парламента Грузии, а также на зданиях всех административных органов», — говорится в информации парламента.
С момента падения Сухуми и захвата ее российско-абхазскими бандформированиями прошло 30 лет.
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