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Гарибашвили: Деоккупация оккупированных Россией регионов остается главной задачей нашего государства
27.09.2023 11:08
«Ровно 30 лет назад, в 1993 году, 27 сентября, одно из самых драматических событий в истории современной Грузии, Абхазская война, завершилась падением Сухуми», — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
По словам главы правительства, этнические чистки превратили сотни тысяч людей в беженцев на их родине.
«Война наложила тяжелый отпечаток на нашу страну – этнические чистки сделали сотни тысяч людей беженцами на собственной родине, что является самым прискорбным, трагически унесло жизни многих наших сограждан; деоккупация оккупированных регионов Россией и объединение страны остаются главной задачей для нашего государства и общества. Я еще раз искренне выражаю свои соболезнования членам семей и родственникам жертв войны.
Сегодня, когда мы вспоминаем о принесенных жертвах, мы подтверждаем нашу приверженность мирному урегулированию конфликта; наше правительство твердо следует по этому пути, потому что мы глубоко верим, что мир — это фундамент, на котором вместе с абхазскими и осетинскими братьями мы должны построить единую, сильную, развитую страну. Я верю, что будущее принадлежит единству, миру и процветанию абхазов и грузин“, — заявил премьер-министр.
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