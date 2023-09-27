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По случаю 30-й годовщины падения Сухуми на дворце Орбелиани был приспущен государственный флаг
27.09.2023 12:29
По случаю 30-й годовщины падения Сухуми и в честь памяти жертв войны в Абхазии во дворе президентского дворца был приспущен государственный флаг. Информацию распространяет администрация президента.
Государственный флаг был приспущен на всей территории Грузии, на всех административных зданиях.
С момента падения Сухуми прошло 30 лет.
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