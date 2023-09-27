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По случаю 30-й годовщины падения Сухуми на дворце Орбелиани был приспущен государственный флаг


27.09.2023   12:29


По случаю 30-й годовщины падения Сухуми и в честь памяти жертв войны в Абхазии во дворе президентского дворца был приспущен государственный флаг. Информацию распространяет администрация президента.

Государственный флаг был приспущен на всей территории Грузии, на всех административных зданиях.

С момента падения Сухуми прошло 30 лет.


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