

По случаю 30-й годовщины падения Сухуми на дворце Орбелиани был приспущен государственный флаг

27.09.2023 12:29





По случаю 30-й годовщины падения Сухуми и в честь памяти жертв войны в Абхазии во дворе президентского дворца был приспущен государственный флаг. Информацию распространяет администрация президента.



Государственный флаг был приспущен на всей территории Грузии, на всех административных зданиях.



С момента падения Сухуми прошло 30 лет.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





