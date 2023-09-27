

Грузинские политики выступили с заявлениями в связи годовщиной падения Сухуми

27.09.2023 13:52





27 сентября исполнилось 30 лет со дня падения Сухуми. Грузинские политики выступили с заявлениями в связи с этой трагической датой.



Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, «падением Сухуми завершилось одно из самых драматичных событий в истории современной Грузии, абхазская война».



«Война оставила тяжелый след на нашей стране – этнические чистки сделали сотни тысяч людей беженцами на собственной родине, что самое прискорбное, трагически унесла жизни многих наших сограждан; деоккупация оккупированных Россией регионов и объединение страны вновь остаются главным вызовом нашего государства и общества», — добавил он.



Гарибашвили выразил соболезнования членам семей и близким жертв войны. Он также указал, что правительство Грузии приверженно мирному разрешению конфликта.



«Мы вновь подтверждаем нашу приверженность мирному урегулированию конфликта; наша власть твердо следует этому пути, потому что мы глубоко верим, что мир – это тот фундамент, на котором вместе с абхазскими и осетинскими братьями мы должны строить единую, сильную, развитую страну», — заявил премьер.



Члены «Единого национального движения» (ЕНД) сегодня почтили память погибших, как заявил член партии Ника Чурадзе, ни один грузинский мужчина смирится с оккупацией, «и то, как наши грузинские войны сражаются в Украине, является ярким примером этого».



По его словам, сегодня со стороны правительства Грузии подчеркнуто доброжелательно выражается отношение к России. «Наше правительство и его представители называют их братским народом — и сегодняшний день ясно подчеркивает отношения с этим «братским народом». Поэтому у нас отняты Сухуми, Абхазия и вместе с ними Самачабло», — добавил Чурадзе, выступая у Мемориала Героям.



Другой член ЕНД Иракли Павленишвили также раскритиковал правительство указав, что «цель, ради которой эти герои пожертвовали собой, — не находится на расстоянии вытянутой руки. Однако, к сожалению, данное политическое правительство не позволяет нам реализовать этот исторический шанс, а в их политической повестке дня вообще не стоит восстановление территориальной целостности нашей страны».



К мемориалу пришел и лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия. По его словам, 30 лет назад Россия осуществила агрессию, а затем организовала геноцид, но тогда в силу многих факторов это событие было расценено как этнический конфликт, что было в интересах России.



«Это была несправедливость по отношению к жертвам и вредящий национальным интересам Грузии подход.



Сегодня, пусть даже с опозданием, когда позиция свободного мира против этой машины зла, Российской Федерации, изменилась и становится более жесткой, для Грузии это возможность пусть и с опозданием донести правду».



«Наша дополнительная задача заключается в том, что сегодня у нас нет правительства, которое бы проводило бы эти национальные интересы. Однако, прежде чем мы решим эту огромную проблему демократическим путем, долг общественных групп сделать все в этом направлении», — добавил он.



Бокерия призвал граждан прийти к парламенту в 20:00 часов, где будут представлены собранные из открытых источников данные о российских военных преступлениях. По его словам, они назовут имена тех российских военнослужащих, которые участвовали в геноциде грузин в Абхазии.



Как указал лидер другой оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе процесс восстановления территориальной целостности Грузии связан со вступлением страны в Евросоюз, «просто у людей живущих в Сухуми и Цхинвали будут две альтернативы – с одной стороны, российский паспорт, который ассоциируется со смертью и разрушением, с другой стороны, грузино-европейский паспорт, который ассоциируется с развитием и перспективой».



«Это путь к территориальной целостности, и поэтому мы хотим как можно быстрее вступить в Евросоюз. Когда мы сможем это сделать, а я уверен, что так и будет», — заявил он.



«Это путь, который мы должны выбрать, но для этого очень важно освободить страну от защищающих российского шпиона Парцхаладзе, а затем [вступление в] Евросоюз и [восстановление] территориальной целостности, это тот путь, который мы все пройдем вместе». — сказал Вашадзе.



В партиях «Лело» и «Гирчи – больше свободы» в дату падения Сухуми опубликовали посты в социальных сетях.



В связи с указанной датой на всех административных зданиях, а также на всех военных базах Грузии были спущены государственные флаги.



Военный конфликт в Абхазии начался 14 августа 1992 года, продолжался 13 месяцев и 13 дней и завершился 27 сентября 1993 года падением Сухуми.





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