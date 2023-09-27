

Бывший госминистр карабахского бандформироания задержан в Лачинском коридоре

27.09.2023 16:07





По данным азербайджанских СМИ, бывший госминистр незаконного сепаратистского формирования в Карабахе Рубен Варданян был задержан в Лачинском коридоре.



Сообщается, что Рубен Варданян собирался переехать из Карабаха в Армению.



По сообщениям СМИ, члены семьи Рубена Варданяна подтверждают потерю связи с ним.



Варданян — инвестиционный банкир, родившийся в Ереване, одна из ключевых фигур Российской фондовой биржи в 90-е годы. «Форбс» оценивает его состояние в один миллиард долларов. В конце 2022 года Рубен Варданян отказался от российского гражданства, переехал в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику и возглавлял т.н. .правительство.



Официальный Баку призвал Рубена Варданяна покинуть Карабах. В феврале этого года Рубен Варданян перестал работать в администрации непризнанного Карабаха и жил в городе Ханкенди, который армяне называют Степанакертом.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





