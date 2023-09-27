

Гарибашвили: МНЕС является символом тесного сотрудничества и решительной поддержки наших европейских друзей

27.09.2023 17:46





«Сегодня мы собрались, чтобы отпраздновать 15-ю годовщину Миссии наблюдателей ЕС в Грузии. Мы рассматриваем путь, который мы выбрали вместе для обеспечения мира и стабильности в регионе», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в своей речи по случаю 15-й годовщины Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.



По словам главы правительства, в 2008 году, 15 сентября, Европейский союз предпринял решительный шаг, создав Миссию наблюдателей ЕС в Грузии.



«Мы, грузины, очень уважаем приверженность миссии идее круглосуточного мониторинга в режиме 24/7 и неустанные усилия по укреплению доверия среди местного населения», — заявил глава правительства Грузии.



По его словам, наряду с другими ценными инструментами ЕС, используемыми для мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, присутствие МНЕС в Грузии четко подтверждает значительную поддержку ЕС в отношении Грузии, что очень ценно.



«Миссия совпадает с нашими целями − поддерживать мир, помогать местному населению по обе стороны административной границы и внушать доверие», — заявил премьер-министр.



К гостям мероприятия также обратился глава Миссии наблюдателей ЕС Димитриос Карабалис.



В мероприятии приняли участие посол Европейского союза в Грузии Павел Герчинский и представители Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.





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