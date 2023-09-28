

Карабахское армянское псевдообразование самораспускается с 1 января 2024 года

28.09.2023 11:42





Непризнанная республика Нагорный Карабах прекратит свое существование до 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал лидер этого псевдообразования Самвел Шахраманян.



«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорится в указе.



В документе подчеркивается, что решение о ликвидации этого псевдообразования было принято из-за сложной военно-политической ситуации, исходя из «приоритета обеспечения физической безопасности народа Арцаха».



Также была учтена договоренность с представителями Азербайджана о возможности для жителей этого региона, включая сложивших оружие военных, беспрепятственно выехать в Армению через Лачинский коридор.



В то же время местному населению рекомендовано «ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения)» на территории бывшей автономной республики.



19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, которое предусматривает вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники.



По состоянию на 8 часов утра 28 сентября из Нагорного Карабаха в Армению выехало 65 036 вынужденных переселенцев, или около половины жителей непризнанной республики, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.



Накануне азербайджанские военные задержали бывшего главу "правительства республики" Рубена Варданяна на границе Нагорного Карабаха при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении.



После этого сдаться азербайджанским властям решил советник лидера "республики" Давид Бабаян. «Вы все знаете, что я включен в черный список Азербайджана и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши», — сообщил Бабаян.





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