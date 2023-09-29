

Наемники группы «Вангер» начали дислоцироваться в Украине

29.09.2023 11:19





Британская разведка подтверждает, что наемники группы «Вангер» начали дислоцироваться в Украине.



В заявлении британской разведки отмечается, что бойцы «Вагнера» возвращаются как индивидуально, так и небольшими группами, воюя против Украины на стороне различных пророссийских формирований.



«Точный статус передислоцированного персонала неизвестен, но, вероятно, отдельные лица перешли к частям официальных сил Министерства обороны России и других ЧВК», — отмечают в британской разведке.



Как говорится в отчете британской разведки, «вагнеровцы» сосредоточены в районе Бахмута Донецкой области, и предполагает, что их опыт на этом участке будет полезен российским оккупантам, поскольку многие из них знакомы с нынешней линией фронта и местной украинской тактикой, так как прошлой зимой они воевали на той же местности.



Для справки, представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш также прокомментировал возвращение на Донбасс боевиков ППК «Вагнер», отмечая, что такие случаи являются единичными. По его словам, наемники выступают преимущественно в роли инструкторов.





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