

Погиб Арсен Пицхелаури – возможный участник подрыва Каховской ГЭС

29.09.2023 16:42





В соцсетях появилась информация о гибели на войне в Украине военнослужащего Арсена Пицхелаури из 205-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск России.



В июне текущего года журналисты проекта «Схемы» украинской службы Радио Свобода совместно с агентством «Следствие.Инфо» сообщали, что Пицхелаури, предположительно, находился на территории Каховской ГЭС в ночь с пятого на шестое июня, когда произошло разрушение дамбы.



Журналисты утверждали, что Арсена Пицхелаури с позывным «грузин» после разрушения дамбы вызвали в Россию на награждение.



Информацию о гибели Пицхелаури распространил телеграм-канал «НЕ ЖДИ меня из Украины». Позже в телеграм-канале опубликовали фотографии, снятые, предположительно, на могиле бойца в селе Нижняя Александровка Ставропольского края. На могиле установлен флаг с элементами флагов Грузии и России. Указаны даты рождения и смерти – 24 марта 1988 года и 17 сентября 2023 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





