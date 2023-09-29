Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Погиб Арсен Пицхелаури – возможный участник подрыва Каховской ГЭС


29.09.2023   16:42


В соцсетях появилась информация о гибели на войне в Украине военнослужащего Арсена Пицхелаури из 205-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск России.

В июне текущего года журналисты проекта «Схемы» украинской службы Радио Свобода совместно с агентством «Следствие.Инфо» сообщали, что Пицхелаури, предположительно, находился на территории Каховской ГЭС в ночь с пятого на шестое июня, когда произошло разрушение дамбы.

Журналисты утверждали, что Арсена Пицхелаури с позывным «грузин» после разрушения дамбы вызвали в Россию на награждение.

Информацию о гибели Пицхелаури распространил телеграм-канал «НЕ ЖДИ меня из Украины». Позже в телеграм-канале опубликовали фотографии, снятые, предположительно, на могиле бойца в селе Нижняя Александровка Ставропольского края. На могиле установлен флаг с элементами флагов Грузии и России. Указаны даты рождения и смерти – 24 марта 1988 года и 17 сентября 2023 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна