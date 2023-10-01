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Глава МНЕС - Мы здесь, чтобы помочь Грузии стать безопаснее и стабильнее


01.10.2023   15:47


Мы здесь, чтобы помочь Грузии стать более безопасной и стабильной, - об этом заявил глава Миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис на пресс-конференции, посвященной 15-летию создания Миссии наблюдателей ЕС.

Он рассказал о деятельности наблюдательской миссии ЕС и отметил, что в настоящее время в миссии работают 325 сотрудников: 213 наблюдателей из 25 стран-членов ЕС и 112 грузинских коллег.

«Это большое представительство, состоящее из 25 государств-членов уникально, потому что мы являемся гражданской миссией ЕС, представленной наибольшим количеством национальностей ЕС. Это подтверждает высокий уровень приверженности нашей миссии в столицах государств-членов ЕС.

Уже 15 лет мы содействуем обеспечению невозобновления боевых действий посредством наблюдения на местах 24/7. Особенно вдоль двух административных границ, то есть ABL.

Наши наблюдатели в синих жилетах и ​​наши синие машины с флагами ЕС заметны и известны. Это имело и имеет превентивный эффект: стороны знают, что мы ведем там патрулирование, и можем подтвердить любую активность с их участием.

В течение суток мы проводим около 15 патрулирований, то есть около 100 патрулирований в неделю. С 1 октября 2008 года мы уже провели 86000 патрулирований. В результате можем сказать, что ситуация более стабильна, чем непосредственно после войны.

Почти 600 дней назад Россия осуществила неспровоцированное и неоправданное полномасштабное вторжение в Украину. Хотя война имеет много влияния на обстановку безопасности в Грузии, мы до сих пор не зафиксировали какого-либо значительного ухудшения с точки зрения безопасности вдоль линий административной границы.

Однако ситуация остается хрупкой, и мы должны надлежащим образом оценить эту относительную стабильность, поскольку всегда есть некоторый потенциал для отрицательного развития. Ситуация может быстро измениться, как мы недавно видели в соседних странах.

Нестабильная обстановка безопасности, существующая в регионе, требует, чтобы все акторы проявили дополнительный уровень ответственности для предотвращения инцидентов или потенциальной эскалации. Со своей стороны, мы, конечно, продолжаем наблюдать за ситуацией без каких-либо задержек и поддерживаем регулярный контакт со всеми сторонами», - сказал Димитриос Карабалис.


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