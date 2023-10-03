

В Азербайджане задержали бывших руководителей Нагорного Карабаха

03.10.2023 21:34





Служба государственной безопасности Азербайджана задержала бывших руководителей Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, а также бывшего спикера парламента республики Давида Ишханяна, сообщает агентство APA.



По данным издания, всех задержанных доставили в Баку. В отношении них возбуждены уголовные дела в Азербайджане.



Гукасян возглавлял Нагорно-Карабахскую республику с 1997 по 2007 год, Саакян — с 2007 по 2020 год, Арутюнян — с 2020 по 2023-й. Давид Ишханян трижды избирался в парламент НКР, с 2023 года занимал должность председателя Национального собрания республики.



27 сентября при попытке покинуть Нагорный Карабах был задержан бывший глава правительства непризнанной республики Рубен Варданян. Ему грозит 14 лет тюрьмы за «спонсирование терроризма», еще до 8 лет за участие в создании вооруженных формирований республики.



В тот же день советник президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна Давид Бабаян объявил о своем решении сдаться азербайджанским властям. В своем Facebook он объяснил, что его «неявка или побег могут нанести серьезнейший вред многострадальному народу» Нагорного Карабаха.



29 сентября азербайджанские силовики задержали бывшего командующего армией Нагорного Карабаха генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна при переходе через Лачинский коридор. Он занимал пост министра обороны непризнанной Карабахской Республики с 2015 по 2018 год.



30 сентября Армения обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана, заявив о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Составители иска отметили, что Азербайджан должен обеспечить свободный выезд из Нагорного Карабаха и доступ международных организаций к армянскому населению. Также Евреван потребовал, чтобы Баку «воздержался от карательных мер в отношении политических или военных представителей Нагорного Карабаха».



Азербайджан добился капитуляции Нагорного Карабаха в ходе «антитеррористической» операции, которая прошла 19–20 сентября. По итогам этой операции власти Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана договорились о прекращении огня и разоружении непризнанной республики.



Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе заявлял, что за время операции погибли не менее 200 человек, включая 10 мирных жителей. Также азербайджанские военные в ходе боевых действий расстреляли шестерых российских миротворцев.



Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросу мирного договора состоится 5 октября в Гранаде. В ней также примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Евросовета Шарль Мишель.





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