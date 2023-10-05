

Россия разместит в Абхазии пункт постоянного базирования военно-морского флота

05.10.2023 11:17





Россия разместит в Очамчирском районе оккупированной ею Абхазии пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ. Об этом заявил в интервью "Известиям" лидер абхазского режима Аслан Бжания.



"В день нашего праздника к нам зашел малый ракетный корабль, мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ", - заявил Бжания.



По его словам, это направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии.



"Это всё направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии, и такого рода взаимодействие будет продолжено, потому что это обеспечение коренных интересов и Абхазии, и России, а безопасность превыше всего. Есть и вещи, о которых я не могу говорить", - заявил в интервью Бжания.



Малый ракетный корабль "Циклон" проекта 22800 прибыл 29 сентября в Сухуми. Визит завершился 1 октября.



"Циклон" — первый ракетный паучок-"Каракурт", построенный в Крыму. МРК проекта 22800 строятся самой большой серией среди всех боевых надводных кораблей современной России.



Несмотря на небольшие размерения "Каракурта", в арсенале корабля — 8 установок вертикального пуска для ракет семейства "Калибр", "Оникс", а в перспективе — для гиперзвуковых "Цирконов".





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