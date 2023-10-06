|
|
|
Посол ЕС: Еще одна военная база РФ в Абхазии будет явным нарушением обязательств России по соглашению от 2008 года
06.10.2023 11:50
«Информация о создании еще одной возможной российской базы в сепаратистском и оккупированном регионе Абхазии вызывает тревогу», — заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, комментируя вопрос создания в Очамчире оккупированной Абхазии нового постоянного пункта базирования ВМС России.
По его словам, это будет явным нарушением обязательств России по плану из шести пунктов 2008 года.
«Позвольте мне громко и ясно повторить позицию Евросоюза. Мы поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии. Заявление о еще одной возможной российской базе в сепаратистском и оккупированном регионе Абхазии, конечно, вызывает крайнее беспокойство. Это будет явным нарушением обязательств России по плану из шести пунктов 2008 года, который мы, ЕС, обговорили. Поэтому, очевидно, это очень нежелательное и тревожное развитие событий», — заявил Павел Герчинский.
Напомним, что в интервью российским СМИ де-факто президент оккупированной Абхазии Аслан Бжания заявил: что Россия планирует создать новый постоянный пункт базирования ВМФ РФ на побережье Черного моря в оккупированной Абхазии. По его словам, соответствующее соглашение между Россией и сепаратистским режимом Абхазии уже подписано.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна