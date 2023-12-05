

В Цхинвали намерены переименовать географические объекты региона

05.12.2023 15:40





В Цхинвали намерены переименовывать географические объекты оккупированного региона Грузии. С этой целью де-факто парламент Южной Осетии принял так называемый «закон о наименованиях географических объектов республики». Мотив принятого решения — «мнение жителей нужно учитывать».



Де-факто власти намерены опрашивать местных жителей, на основании чего и будет принято решение о переименовании конкретного геообъекта. Де-факто глава т.н. комитета по национальной политике, религии и СМИ Алан Тадтаев заявил, что что в этом «законе» предусмотрен «механизм переименования, <> на основании чего будет приниматься решение».



«Недавно жители сел Сатикар и Цинагар собрали подписи и направили их в Минюст с просьбой оставить им прежние наименования населенных пунктов. Мнение жителей нужно учитывать»,- отметил Тадтаев.



К примеру, в октябре 2010 года село, которое до российской оккупации называлось Зонкари, переименовали в Цадыхъау, а бывшее село Эредви – Ирыхъау.



SOVA

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