

Замглавы МИД: Безопасность и гуманитарная ситуация на оккупированных территориях усложнились

05.12.2023 16:11





«Фон 59-го раунда Женевских переговоров еще более осложнен как с точки зрения безопасности, так и с гуманитарной точки зрения. И это на фоне убийства гражданина Грузии Тамаза Гинтури, когда продолжаются задержания, процесс бордеризации», — заявил Первому каналу Грузии заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.



По его словам, одним из главных вопросов повестки дня станет убийство гражданина Грузии Тамаза Гинтури.



«К сожалению, безопасность и гуманитарная ситуация на оккупированных территориях усложнились. Поэтому раунд будет непростым. К сожалению, мы, как всегда, не ожидаем, что темы будут обсуждаться легко. Разумеется, вопрос об убийстве будет главным, который задаст грузинская делегация. Кроме того, тот вопрос, ради которого существует Женева, в первую очередь, — это выполнение соглашения из шести пунктов. Тема убийства станет одной из главных тем в этом раунде. Прежде всего, следует подчеркнуть, что вся ответственность лежит на Российской Федерации и соответственно виновные должны понести наказание. Что касается их расследования, то, конечно, мы его не признаем и не доверяем», — заявил Лаша Дарсалия.



Грузинская делегация находится в Женеве под руководством заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия. Сегодняшний день будет посвящен техническим встречам с сопредседателями, а завтра официально начнется 59-й раунд переговоров.





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