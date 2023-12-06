

Дарсалия: Как только в Женеве начинается дискуссия о возвращении перемещенных лиц, РФ покидает стол переговоров

06.12.2023 21:45





В Женеве, как только начинается обсуждение вопроса о возвращении перемещенных лиц, Российская Федерация покидает стол переговоров, такая же ситуация приозошла на 59-м раунде женевских переговоров, — заявил заместитель министра иностранных дел Грузия Лаша Дарсалия.



По словам Дарсалия, РФ не желает обсуждать какие-либо вопросы.



«К сожалению, ни по одному из пунктов соглашения из шести пунктов прогресса нет. Как всегда, РФ покидает стол переговоров, как только встает вопрос о возвращении беженцев и начинается разговор. У нас была такая же ситуация и сейчас. Добавьте к этому тяжелый фон, который у нас есть. Прежде всего я имею в виду убийство Тамаза Гинтури. Со стороны Российской Федерации наблюдался абсолютно неконституционный подход.



Хочу подчеркнуть, что это не первый раз. Ежегодно мы имеем несколько случаев применения силы со стороны Российской Федерации. К сожалению, в этом году все закончилось убийством. Российская Федерация всегда использует подобные вопросы для шантажа и давления на Грузию, чтобы мы согласились на так называемую демаркацию и делимитацию границы, что еще раз показывает, насколько жесткий подход Российской Федерации и насколько ей нисколько не важна судьба людей», — сказал Лаша Дарсалия.





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