

США призывают Россию немедленно выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года

07.12.2023 17:07





Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию как сторону конфликта немедленно выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня, заключенному при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 г., и вывести свои войска на доконфликтные позиции, а также разрешить неограниченный доступ к доставке гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении миссии США, обнародованном после завершения 59-го раунда Женевских международных дискуссий.



«Оккупация 20 процентов территории Грузии российскими войсками подрывает суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также нынешнюю границу с Россией. Абхазия и Южная Осетия являются неотъемлемыми частями Грузии, признанной на международном уровне. Соединенные Штаты приветствуют давнюю приверженность Грузии не использовать силу для разрешения конфликта», — говорится в заявлении.



Кроме того, в опубликованном заявлении отмечается, что неспровоцированная война России против Украины напоминает нам о том, что действия России в Грузии не являются изолированными.



«Россия, которая в настоящее время размещает свои силы на территории другого суверенного государства в грубое нарушение Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и российского соглашения о прекращении огня 2008 года, является единственной стороной конфликта в Грузии. За этими нарушениями последовало убийство гражданина Грузии российскими оккупационными силами за перемещение внутри их собственной страны. Мы выражаем наши соболезнования семье Тамаза Гинтури и осуждаем действия России, которые привели к его смерти“, — говорится в заявлении.



Соединенные Штаты Америки отмечают частичное открытие двух пунктов пропуска на административной границе с регионом Южная Осетия в Грузии.



«Мы продолжаем призывать к их полному открытию, что окажет положительное влияние на общества, проживающие в районах, затронутых конфликтом», — говорится в заявлении.







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