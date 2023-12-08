

Абхазам запретили налаживать контакты с грузинами (+видео)

08.12.2023 13:16





Де-факто министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба выступил с заявлением о запретах, связанных с деятельностью международных организаций в Абхазии. По его словам, запрещены проекты, направленные на установление контактов между гражданами Абхазии и Грузии.



По его словам, запрещено финансировать те медиапроекты, целью которых является освещение внутренней и внешней политики Абхазии.



Кроме того, Инал Ардзинба объявил регионального главу USAID Джона Пеннелла персоной нон-грата.



По словам де-факто министра, USAID должно было реализовать в Абхазии проекты на сумму 8 миллионов долларов США. В ходе расследования, по его словам, было установлено, что «были выявлены попытки создания диалоговых площадок в онлайн и офлайн форматах с целью установления прямого контакта между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии, в том числе среди беженцев».



«Через механизмы USAID продолжает поступать финансирование Вооруженным силам Украины, нацеленным против нашего главного союзника — Российской Федерации, против граждан Абхазии, принимающих участие в СВО», — заявил он.



Несколько дней назад кремлевский пропагандист Маргарита Симоньян, находившаяся в Абхазии, во время встречи со студентами заявила, что видит реальную опасность в международных общественных организациях.









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