

Омбудсмен Грузии по поводу предполагаемого убийства гражданина Грузии на территории Абхазии

10.12.2023 21:14





Народный защитник распространяет заявление по поводу предполагаемого факта посягательства на жизнь гражданина Грузии со стороны оккупационных сил.



Согласно заявлению, прискорбно, что сегодня, когда в мире отмечается День защиты прав человека, еще раз распространилась информация о предполагаемом факте посягательства на жизнь гражданина Грузии со стороны оккупационных сил.



«В частности, в оккупированном Гальском районе гражданин Грузии Темур Карбая, предположительно, подвергся словесным оскорблениям и избиению со стороны т.н. милиции оккупационного режима, в результате чего гражданин Грузии скончался по прибытию в больницу.



Следует отметить, что ответственность за предполагаемое нарушение права на жизнь гражданина Грузии возлагается на Российскую Федерацию, поскольку именно последняя осуществляет контроль над оккупированной территорией.



Народный защитник призывает власти Грузии, а также все международные правозащитные и наблюдательские организации проявить максимум усилий для обеспечения эффективного расследования вышеуказанного факта, наказания виновных и возложения ответственности на Российскую Федерацию.



Прискорбно, что оккупационный режим по сей день оставляет безнаказанными лиц, виновных в убийстве четырех граждан Грузии - Давида Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия. Также до сих пор не расследован факт убийства гражданина Грузии на оккупированной территории близ села Кирбали месяц назад.



На фоне этого включенность международных организаций и международного сообщества в целом особенно важна для превенции предполагаемых нарушений права на жизнь, поскольку безнаказанность за подобные действия ставит жизни граждан Грузии под особую опасность», - говорится в заявлении.



Народный защитник глубоко скорбит и выражает соболезнования членам семьи погибшего.





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