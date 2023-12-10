

СГБ: Представители оккупационного режима подтвердили факт смерти гражданина Грузии

10.12.2023 21:27





В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии заявляют, что представители оккупационного режима подтвердили факт смерти гражданина Грузии.



При этом, как сообщили «Интерпрессньюс» в ведомстве, оккупационный режим не подтвердил попытку незаконного задержания Темура Карбая.



«В связи с данным инцидентом была активирована «горячая линия», действующая при участии Миссии наблюдателей Евросоюза.



Согласно информации, полученной по «горячей линии», представители оккупационного режима подтвердили факт смерти гражданина Грузии. Однако они не подтвердили попытку незаконного задержания упомянутого лица.



Исходя из того, что процессы развились в глубине оккупированной территории, то есть, в оккупированном городе Гали, ведется процесс поиска дополнительной информации», - сообщили в СГБ.



По распространившейся информации, в оккупированном Гальском районе сотрудники т.н. милиции оккупационного режима нанесли гражданину Грузии Темуру Карбая словесные оскорбления и избили его. Карбая скончался по прибытию в больницу.





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