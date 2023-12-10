

У Темура Карбая, убитого в Абхазии, отмечаются многожественные травмы — ушибы и переломы

10.12.2023 22:22





Родственница убитого в оккупированном Гали гражданина Грузии Темура Карбая сообщила «Радио Свобода», что «милиционеры» нанесли Карбая множественные травмы — ушибы и переломы.



По словам невестки Темура Карбая, сотрудник «милиции» несколько дней назад задержал 43-летнего гражданина Грузии, подверг его физическому насилию 9 декабря. Врачи не смогли его спасти.



«Травмы есть везде. Он уничтожен — ребра, бока, кости переломаны… Факт произошел вчера. После этого он впал в кому и скончался прошлой ночью в больнице… Больше мы пока ничего не знаем.



Я не знаю, состоялась ли экспертиза, начато ли расследование — не знаем. Он шел по улице и был задержан. Мы знаем только это. Его избивали три человека, как говорят», — сообщила супруга брата Темура Карбая.



Был ли арестован участник инцидента — сотрудник т.н. «милиции» Гали, не известно. Абхазские СМИ пока не публикуют информацию о случившемся.



Напомним, 9 декабря в оккупированной Абхазии был до смерти избит сотрудниками «милиции» региона житель города Гали Темур Карбая. Мужчина 40 лет скончался по пути в местную больницу. Информацию об этом распространили НПО «Движение за Абзазию» и лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава.



Осудили убийство гражданина Грузии в оккупированной Абхазии президент Грузии и спикер парламента Грузии.



Источник: SOVA

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